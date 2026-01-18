【かわいい君と今日もデキない】 1月18日連載開始 【拡大画像へ】 Cygamesは1月18日、マンガ配信サービス「サイコミ」にて川戸春明氏による限界ギリギリハートフルラブコメディ「かわいい君と今日もデキない」の連載を開始した。 □Web版作品ページ 【あらすじ】 冴えない限界サラリーマンがある日手に入れたのは〝女性をエッチにさせちゃう魔力〟!