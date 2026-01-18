糖尿病は血糖値が上昇する疾患で、「1型糖尿病」と「2型糖尿病」に分けられることをご存じですか？ 今回は、日本人の6人に1人が患う国民病ともいえる糖尿病の種類や原因について「あおやま睡眠・内分泌クリニック」の和合先生に解説していただきました。 編集部 糖尿病とは、どのような疾患なのでしょうか？ 和合先生 糖尿病は血糖値が上昇する疾患で、医学的な定義としては「インスリン作用の不足により生じる慢性の高血糖