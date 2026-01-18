突然、視界に小さなゴミのような黒い点（飛蚊症）が増えたり、視野の隅でピカッと光が走る（光視症）ような経験はありませんか？もしかすると、それは網膜剥離の前兆かもしれません。網膜剥離のなかでも最も多い裂孔原性網膜剥離は、網膜に裂け目が生じることが原因で起こる網膜剥離です。放置すると失明につながる重篤な病気ですが、初期症状に気付き早期に治療すれば視力低下を防げる可能性が高まります。本記事では裂孔原性網膜