アトランタ・ホークス vs ボストン・セルティックス日付：2026年1月18日（日）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 106 - 132 ボストン・セルティックス NBAのアトランタ・ホークス対ボストン・セルティックスがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリー