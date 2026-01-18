NECを率いるディック・シュロイダー監督が、所属するU−23日本代表FW塩貝健人の去就について言及した。17日、オランダメディア『voetbalprimeur』が伝えている。現在20歳の塩貝は横浜FCのジュニアユース出身で、國學院大學久我山高校を卒業後、慶應義塾大学に進学。1年次の2024年に横浜F・マリノスの加入内定と特別指定選手認定を受けると、同年4月にはプロデビューを飾ってJ1リーグで7試合出場1得点を記録した。そして、202