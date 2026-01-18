飛騨高山で江戸時代から続く「飾り物」の風習を残そうと、展示会が開かれています。 【写真を見る】日用品で作った「新春飾り物」 飛騨高山に江戸時代から続く風習を残したい 岐阜・高山市民文化会館で地元保存会が開催 「飾り物」は新年や祭りのとき、玄関先などに取り付ける飛騨高山で200年以上続く風習です。 地元の保存会が、高山市民文化会館で日用品で作った飾り物を展示しています。 ことしの干支の「午」を、表現した