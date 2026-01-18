テレビ東京で18日、『家、ついて行ってイイですか？小樽…亡き妻に捧ぐ涙の歌＆ママタルト大鶴肥満ハウス』（後8：50〜9：54）が放送される。【番組カット】さゆりんごも涙？鼻を赤くし、胸に手を当てる松村沙友理深夜の下北沢駅で出会ったのは、M-1ファイナリスト芸人のママタルト・大鶴肥満。2024年の取材をM-1グランプリ2025翌日にスタジオで視聴する。過去に語っていた父親との確執の現状も伝える。北海道・小樽駅では、