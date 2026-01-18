野球を原型として考案されたスポーツ「ベースボール5」の「第3回日本選手権」は18日、横浜市内の「横浜武道館」で最終日の「ファイナルラウンド」を現在実施している。午前10時からはかつて「神スイング」で話題を集めたタレント・稲村亜美が監督代行を務める「東京ヴェルディ・バンバータ」が準々決勝（オープンの部）に臨み、「MINATOSurpass」をセットカウント2―0（3セットで2セット先取制）で下し、4強に進出した。稲