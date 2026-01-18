全国650の試験会場で実施されている大学入学共通テストの2日目が始まりました。大学入学共通テストは2日目を迎え、「理科」と「数学」「情報」の試験が行われます。今回のテストから、出願方法の変更により、受験票を各自で印刷し、持参する形になっています。大学入試センターによりますと、午前8時現在、岩手県や宮城県では強風や大雪の影響で、大阪府や和歌山県では人身事故の影響で、交通機関に運休や遅延が発生していて、試験