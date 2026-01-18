Photo: 小暮ひさのり 2025年6月5日の記事を編集して再掲載しています。みんなでリアルに集まって遊ぶゲームってやっぱり楽しいね。Nintendo Switch 2を使って、さっそく「おすそわけ通信」を試してみました。「おすそわけ通信」とはNintendo Switch 2と対応ソフトが1本あれば、Nintendo SwitchまたはNintendo Switch 2の人が皆で一緒にゲームが遊べるという便利機能です。パーティーゲームの