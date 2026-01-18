ことし6月に羽咋市で予定されるトキの放鳥に向け機運醸成につなげようと県などが作成したPRキャラクターの愛称が決まりました。羽咋市で6月上旬に放鳥が行われる国の特別天然記念物トキ。本州では初めてとなるこの取り組みに際し県や各市町で作る協議会は胸に能登半島をデザインしたPRキャラクターを作成し、名前を募集してきました。その愛称が「のとっきー」に決定しました。去年10月からの1か月間でおよそ470