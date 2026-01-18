26日の「文化財防火デー」を前に、金沢市内の寺院で、火災の延焼を防ぐ訓練が行われました。訓練は、建立から400年以上の真宗大谷派の寺院本龍寺で、落雷による火災が発生したという想定で行われました。消防は、金沢市の文化財にも指定されている本堂などに火が燃え移らないよう 迅速な消火活動を実施したほか、住職の一家は、初期消火の対応や、保管してある文化財を避難させる流れを確認しました。■金石消防署 西野英人