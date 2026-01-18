【モデルプレス＝2026/01/18】櫻坂46の松田里奈が1月20日発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、新規カットが解禁された。【写真】坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿◆松田里奈、ボディスーツカット解禁今回解禁されたのは、ボディスーツ姿でベッドにごろんとする松田。インタビューで「普段の私とは違う、大人な魅力も詰まっている1冊」と語った言葉通りの1枚となった。◆松田里奈1st写真集「