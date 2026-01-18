俳優の鈴木亮平(42)が17日、自身のX（旧ツイッター）で阪神・淡路大震災についてコメントした。 【写真】鈴木亮平マスクを装着した鈴木亮平…カオスだ 「『リブート』いよいよ明日放送開始です。お楽しみに。」と18日、午後9時にスタートするTBS系の日曜劇場「リブート」をアピール。続けて「そして今日は1月17日、故郷を襲った阪神大震災から31年です。あの日を忘れず、また来るだろう災害に