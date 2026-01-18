きのう愛知県豊田市のアパートで女性の遺体が見つかり、警察は殺人放火事件と断定し、捜査本部を設置しました。 【写真を見る】ベッド上の女性遺体は「窒息死」愛知・豊田市のアパートで殺人放火 数日前には酒に酔った男性が大声あげて部屋のドア叩く きのう午前5時ごろ、豊田市東新町の3階建てアパートの一室で、火事の通報を受けて駆けつけた消防隊員がベッド上で女性の遺体を見つけました。 司法解剖の結