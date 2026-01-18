17日午後、静岡県藤枝市の山林で火災が発生し、現在も延焼中です。消防や自衛隊のヘリが上空から散水するなどして消火にあたっています。警察や消防などによりますと17日午後0時半ごろ、「山から煙が出ている」と消防に通報がありました。火災が発生したのは、藤枝市岡部町の山林で、これまでに少なくとも約3.5ヘクタールが焼失したとみられていて、現在も延焼中です。現場付近には民家などはなく、けが人や建物への被害は確認され