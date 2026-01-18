歌手郷ひろみ（70）が、18日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。コンサートに臨む意識の高さをのぞかせた。タレント上沼恵美子（70）、女優大地真央（69）とトーク。郷は「（1年間の）コンサート、40本なら40本、60本なら60本、数えないんですよ。あと何回残っているな、ということはやらないんですよ。最後の最後まで数えないんですよ」と話した。「今日、このステージに僕は全神経を集中する、っていうふ