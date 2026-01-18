冬の秋田をPRしようと大阪の伊丹空港にかまくらが設置され、多くの人でにぎわっています。伊丹空港で17日から開かれている「雪まつり」。会場にはかまくら職人が作った高さ3メートルのかまくら1基と雪の滑り台が並びました。17日は多くの家族連れなどが訪れ、雪遊びを楽しみました。また、ナマハゲ太鼓の演舞も披露され会場を盛り上げました。このイベントは18日も開かれていて横手市はこうした取り組みを通じ多くの人に本場