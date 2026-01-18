見た目はぬいぐるみ、でも実はある役割を持っている実用的なアイテムなんです！ポイントはこの長〜い腕。中にマグネットが仕込まれていて、カーテンをまとめるタッセルとして使えます。厚手のカーテンもしっかり束ねてキープでき、使わないときはバーなどにぶら下げたり、ちょこんと置いて可愛く飾っておけます♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アニマルカーテンタッセル（猿）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダ