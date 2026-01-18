荷物はできるだけ減らしたいけれど、必要なものはすぐ取り出したい。そんな場面で役立つダイソーグッズをご紹介します！使わないときは小さく畳めて、使うときはしっかり広がり、見た目以上の収納力。斜め掛けしたり、ポーチ感覚で使うこともでき、持ち運びの負担にならない軽量さも推せるポイントです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トラベルクロスボディバッグ価格：￥220（税込）カラー展開：黒、グレー販売ショッ