ホテルグランヴィア京都は、「いちごスイーツバイキング」を1月9日から5月6日まで開催する。その日おすすめのフレッシュいちご3種類を食べ放題で提供し、ショートケーキやシフォンケーキ、プチタルトなどのいちごスイーツをそろえる。グラスに入れた女峰の上にパイをかぶせて香りを閉じ込めた「京都産いちごのパフェ」を小学生以上の利用者に1人1皿提供するほか、いちごクレープや液体窒素を使用したイチゴソルベは目の前で仕上げ