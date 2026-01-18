まだ雪道を甘く見ている人が多い？国土交通省・高崎河川国道事務所の公式Xでは、雪が降り始めた2025年12月頃から、三国トンネルなどの管轄区間で大雪が予想される際に、イラストレーターのくまみね氏が手がけたキャラクター「仕事猫」が登場する動画を定期的に投稿しています。【か、カワイイ…】これが、「仕事猫タイヤ」で走る仕事猫カーです（動画）動画では、紺色の作業着を着た仕事猫が、スノータイヤやチェーンの確認を