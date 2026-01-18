17日夜、広島市南区の県道で道路が冠水し、県道が通行止めとなっていましたが18日の昼前に解除されました。冠水したのは広島市南区の広島高速2号仁保IC近くの県道です。警察などによると17 日午後10時20分頃、「道路が冠水している」と通行人から通報がありました。マツダの工場につながる工業用の水道管から水が漏れたということです。水道管は62年前に設置されたもので老朽化が原因とみられています。復旧工事や道路状況の調査の