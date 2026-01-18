任期満了に伴う鹿屋市と指宿市の市長選挙が1月18日に告示されました。鹿屋市長選挙に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属の新人で、前県議会議員・郷原拓男さん（48）前鹿屋市市議会議員・本田仁さん（77）前鹿屋市市議会議員・吉岡鳴人さん（45）会社経営・落司ひとみさん（67）の4人です。指宿市長選挙に立候補しているのは現職で2期目を目指す打越明司さん（67）です。ほかに立候補の動きはなく無投票