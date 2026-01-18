京都の「三十三間堂」では、２０歳の若者が弓の腕前を披露する「通し矢」が行われています。京都市東山区の「三十三間堂」では、２０歳を迎えた若者が晴れ着姿で的を射る「大的全国大会」が開かれています。鎌倉時代に武士が１日かけて的を射ぬいた矢の数を競った「通し矢」が始まりとされていて、今では京都の新春恒例の行事です。今年は全国から約１９００人が参加。観客が見守る中、凛々しい立ち居振る舞いで６０ｍ先