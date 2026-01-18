きょうは北日本の日本海側や北陸では雲が広がりやすく、所々で雪や雨が降るでしょう。九州南部や南西諸島も雲が多く、所によりにわか雨がありそうです。その他の地域は概ね晴れるでしょう。あすは、低気圧が日本海を前線を伴って東に進むため、北日本から西日本の日本海側を中心に雲が多く、北日本では雪が、北陸から山陰では雪や雨の降る所が多いでしょう。太平洋側の地域は概ね晴れますが、所々でにわか雨がありそうです。南西諸