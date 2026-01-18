一穂ミチさんによる話題の小説『アフター・ユー』をご紹介します。喪失を知り、痛みを受け入れる。静かな覚悟が胸を打つ大人の恋愛劇タクシー運転手の青吾（せいご）は、同棲相手の多実（たみ）が旅先で男性と海難事故に遭ったと知らされる。多実の家族も過去も知らなかった青吾は、捜す当てもない。そんな彼のもとに、転覆した小型クルーザーに同乗していた男の妻・沙都子（さとこ）が現れる。夫に何があったのか知りたいという沙