「ニュースステーション」などで活躍し、元日に８１歳で亡くなったフリーアナウンサーの久米宏さん。実はＴＢＳの局アナ時代に、料理愛好家の平野レミさんとラジオの帯番組でコンビを組み、私生活でも親交があった。久米さんの思い出を平野レミさんに語ってもらった。（デジタル編集部）足を蹴られて眼鏡が壊れたラジオ生放送「数年前に電話で話したら、珍しく無口で、奥さんの麗子さんから『レミさんのご飯を久米くんに食べさ