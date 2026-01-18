静岡県藤枝市の山林火災は、発生からほぼ1日が経過した現在も延焼中で、ヘリコプターなどから消火活動が続いています。報告「木立の間から激しい炎が上がっているのが見えます」きのう午後、静岡県藤枝市の山林から出火しました。消防によりますと、けさ8時時点でおよそ2ヘクタールが焼けていて、現在も延焼中です。これまでに、けが人や建物への被害は確認されていません。けさから消防車9台、ヘリコプター6機態勢による消火活動