32歳から医学部受験を開始し、2人の子育てをしながら7浪で医学部に合格。在学中に第3子を出産し、留年や医師国家試験不合格を経て、53歳で念願の医師になった新開貴子さん（60歳）。「医師になって人の役に立つ」。その想いを貫いた半生は、こちらも勇気をもらえるものでした。 【写真】32歳で初めて医学部受験した受験票写真と現在のギャップが努力の歴史を感じる（全8枚） 家庭崩壊を感じ、心理学を志すも受験は不合格