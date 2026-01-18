「大学入学共通テスト」はきょうが2日目で、理科、数学、情報の試験が行われます。東京大学では、試験開始ぎりぎりまで資料に目を通す受験生の姿が見られました。今回の「大学入学共通テスト」は全国650の試験場で行われています。大学入試センターによりますと、午前7時半時点で、岩手県や宮城県など15の会場近くの鉄道で大雪や突風による運行の乱れが生じたということです。試験への影響については分かっていません。