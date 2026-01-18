【モデルプレス＝2026/01/18】女優でヨガインストラクターの松本莉緒が1月17日、自身のInstagramを更新。拠点を新潟から東京に移すことを発表した。【写真】子役出身美人女優、家族ショット公開◆松本莉緒、2027年3月目安に拠点を新潟から東京へ松本は「いつも見守ってくださっている皆さまへ 今日は、少し大切なお話をさせてください」と書き出し「私ごとでございますが、私たち家族は、2027年3月を目安に、新潟から東京へ拠点を