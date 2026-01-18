TBSの宇賀神メグアナ（30歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「人生最高レストラン」（TBS系）に出演。ゲストのフリーアナウンサー・タレントの森香澄（30歳）に「学生時代からの友だち」と言われ、「学生…うん、友だち、友だち」と困惑した。番組には今回、森がゲスト出演。番組MCの極楽とんぼ・加藤浩次が「宇賀神ちゃんとは仲良いんでしょ？」とたずねると、森は「あっ、そうなんです。学生時代からの友だちです」と答