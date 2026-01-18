競争心あふれる創業者フランスのリジェ（Ligier）は最近、ニュルブルクリンクで史上最遅のラップタイムを記録し話題となった。これについては自ら「リジェの輝かしい歴史をほのめかすもの」だと、ユーモラスに主張している。本稿では、その歴史について当時のAUTOCAR誌（英国）の記事を振り返りながら紹介したい。【画像】フランスなら14歳で運転できる！ スポーティな外観のマイクロカー【リジェJS50を詳しく見る】全25枚リジェ