【全国の天気】北海道は所々で雪が降り、吹雪く所があるでしょう。東北の日本海側も夕方まで雪の降る所がありそうです。北日本の太平洋側と関東〜九州は、おおむね晴れるでしょう。【全国の予想最高気温】東北〜近畿にかけては、17日より低く、風の冷たい一日でしょう。九州や中国、四国は、桜の咲くころの暖かさが続きそうです。【全国の週間予報】大阪から那覇です。週の後半は、強い寒気が居座るため、鳥取など山陰で、雪が降り