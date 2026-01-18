12月の県内企業の倒産件数は9件と2カ月連続で増え、2025年で最も多かったことが分かりました。帝国データバンク徳島支店によりますと、12月の県内企業の倒産件数は2024年の12月と比べて6件多い9件で、ひと月あたりの件数が2025年で最も多くなりました。負債総額も7億9200万円と2024年12月に比べ4億1700万円増えました。また、倒産した企業9社のうち8社が従業員数10人未満で、業種別では小売業が3件、製造業が2件、サー