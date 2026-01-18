環境省や水産庁などが関東最大のカワウの営巣地「行徳湿地」（千葉県市川市）で、ドライアイスを使った繁殖の抑制に乗り出した。卵を凍らせて孵化（ふか）しないようにする。行徳湿地で越冬・繁殖したカワウは、春から夏にかけて関東各地に飛んでいき、アユなどを捕食しているとみられ、個体数を減らすことで食害を防ぐ狙いだ。（千葉支局渋谷功太郎）行徳湿地に先月１６日の午前、環境省や関東地方の自治体関係者ら約４０人