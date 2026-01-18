寒さの中で訪れる旅先では、温かな気持ちになれる小物やお菓子が恋しくなります。見た目のかわいらしさにこだわったお土産は、旅の記憶をやさしく彩る存在。そんな魅力を持つ人気アイテムに目を向けてみました。All About ニュース編集部は1月9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、見た目がかわいいと思う「宮城県のお土産」を紹介します！【8位までの全