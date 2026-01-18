大阪・関西万博でいろいろな意味でも注目を集めた「空飛ぶクルマ」。高層ビルの屋上に着陸し、人を乗せそのまま空へ飛び立つ未来がすぐそこにあるように思えました。しかし現実はSF映画のようにはいきません。現在の都市空間には、まだ大きな壁が存在しています。【写真】「Rマーク」は、緊急時にヘリのホバリングのみ許可されている場所でしたヘリポートのコンサル設計・施工を手がけるエアロファシリティー株式会社によると、「