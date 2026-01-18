東海道新幹線、名古屋駅の西隣に位置するのが岐阜羽島駅です。岐阜羽島駅は在来線と接続しない新幹線単独駅なので、「行きにくい」というイメージを持たれるかもしれません。一方、岐阜羽島駅付近には名鉄羽島線の新羽島駅があり、名鉄名古屋駅からの所要時間は1時間くらいです。新幹線1駅分の名鉄の旅を楽しんでみました。【写真】名鉄の特別車はリクライニングシート座席が並び、快適そのもの意外と行きにくい岐阜羽島駅岐阜羽島