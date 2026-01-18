札幌・中央警察署は2026年1月17日、白石区に住む会社員の男（23）を性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は17日午後8時20分ごろ、札幌市中央区にある市営地下鉄南北線「すすきの駅」の階段で、埼玉県から旅行で訪れていた女性（20代）のスカート内をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。警察によりますと、男は階段を上っている女性の背後から近づき、動画を撮影していたということです