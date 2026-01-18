アメリカのトランプ大統領が、デンマーク自治領グリーンランドの領有に同調しないヨーロッパ8か国の輸入品に2月から10％の関税を課すと表明しました。これを受け、各国から反発の声が上がっています。トランプ大統領は17日、グリーンランドの領有に同調しないフランスやドイツ、フィンランド、デンマークなどヨーロッパ8か国に対して、2月から10％の関税を課すと表明しました。さらに、6月から関税率を25％に引き上げ、アメリカに