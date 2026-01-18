“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】の第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系 2月15日スタート)の「超制作発表」が1月18日に開催され、主題歌やキャンペーンが発表、また東映 チーフプロデューサーの久慈麗人氏、監督の福沢博文氏、脚本の冨岡淳広氏よりコメントが到着した。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』左から、ギャバン・ブシドー役・赤羽流河、ギャバン・インフ