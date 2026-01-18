“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】の第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系 2月15日スタート)の「超制作発表」が1月18日に開催され、豪華声優陣の解禁、ならびに超重要キャラ・謎多き怜慈の上司カレル・コム・ウィギレス役・平岡祐太が明らかになった。○豪華声優陣を一挙解禁!子安武人が声を担当する異星人捜査官・パトラン銀河連邦警察 捜査一課のエリート・和仁淵力哉の