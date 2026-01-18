“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】の第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系 2月15日スタート)の「超制作発表」が1月18日に開催され、ギャバン・ルミナス／祝 喜輝役・角 心菜、高鳴 寿役・谷田ラナら多元地球《Ι5109》の銀河連邦警察メンバーが明らかになった。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』多元地球《Ι5109》の銀河連邦警察メンバー○さらに別の宇宙《Ι5109》