“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】の第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系 2月15日スタート)の「超制作発表」が1月18日に開催され、ギャバン・ブシドー役・赤羽流河、天羽琉唯役・入山杏奈ら多元地球《Λ8018》の銀河連邦警察メンバーが明らかになった。○別の宇宙《Λ8018》にいる宇宙刑事、ギャバン・ブシドー役は赤羽流河!ギャバン・インフィニティのいる宇宙とは別次元