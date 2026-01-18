ドジャースは今冬のストーブ戦線で、カブスからＦＡになっていたカイル・タッカー外野手を４年総額３８０億円という超大型ディールで獲得。銀河系軍団化がますます加速したことで「悪の帝国」と他２９球団のファンからみなされることなったが、これに異を唱えたのはよりにもよって最大のライバルでもあるヤンキースやメッツを地元に抱えるニューヨークのメディアだった。「ドジャースは単に他球団より多く支出しているだけでなく