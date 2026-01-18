“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】の第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系 2月15日スタート)の「超制作発表」が1月18日に開催され、ギャバン・インフィニティ役・長田光平、伊達大佐役・松永有紘、アギ役・有坂心花、和仁淵力哉役・安田啓人ら多元地球《A0073》銀河連邦警察メンバーが明らかになった。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』「多元地球《A0073》」銀河連邦