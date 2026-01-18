香川県警察本部 交通事故の治療費や慰謝料などの名目で保険金をだまし取った疑いで、香川県多度津町の接骨院を営む柔道整復師の男(50)ら4人が、詐欺の疑いで逮捕されました。被害額は合わせて180万円にのぼります。 警察によりますと2025年5月23日、建設業の男(25)・配管工の男(26)・建設作業員の男(24)が交通事故に遭いました。3人は柔道整復師の男の接骨院に通院して施術を受けた事実がありませんでしたが、共謀の上、嘘