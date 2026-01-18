©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 先日、1月11日に誕生日を迎え23歳になりました！早生まれなので、同学年の友人たちが先に23歳になり、いよいよ私の番が来るんだ…！という気持ちで迎えました。 そして私は、1620gの未熟児とし